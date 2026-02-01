सैमसंग गैलेक्सी बड्स 4 सीरीज स्मार्ट फीचर्स के साथ लॉन्च, जानिए कीमत और उपलब्धता

सैमसंग ने अपनी नई गैलेक्सी बड्स 4 प्रो और गैलेक्सी बड्स 4 को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह प्रीमियम ईयरबड्स बेहतर हाई-फाई साउंड और पूरे दिन आरामदायक फिट का अनुभव देंगे। नई सीरीज में बेहतर डिजाइन, मजबूत एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन और एडवांस AI इंटीग्रेशन दिया गया है। सैमसंग के अनुसार, बड्स 4 सीरीज को इस तरह तैयार किया गया है कि यूजर्स को हर माहौल में साफ, संतुलित और ओरिजिनल साउंड मिले।

डिजाइन बेहतर डिजाइन और आरामदायक फिट गैलेक्सी बड्स 4 सीरीज में नया ब्लेड डिजाइन दिया गया है, जिसे लाखों कानों के डेटा और हजारों सिमुलेशन के आधार पर तैयार किया गया है। बड्स 4 प्रो में कैनाल-फिट डिजाइन है, जबकि Buds4 ओपन-फिट के साथ आता है। दोनों मॉडल हल्के और एर्गोनोमिक बनाए गए हैं, जिससे लंबे समय तक पहनने में आराम मिलता है। प्रीमियम मेटल फिनिश, पिंच कंट्रोल और नया ट्रांसपेरेंट चार्जिंग केस उपयोग को आसान बनाते हैं।

स्मार्ट फीचर्स शानदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स बड्स 4 प्रो में बड़ा वूफर दिया गया है, जिससे लगभग 20 प्रतिशत ज्यादा प्रभावी साउंड एरिया मिलता है। यह 24-बिट/96kHz ऑडियो को सपोर्ट करता है और साफ बास व ट्रेबल देता है। बेहतर अडॉप्टिव EQ और एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन शोर को कम कर माहौल के अनुसार साउंड एडजस्ट करते हैं। कॉल के लिए सुपर क्लियर कॉल तकनीक दी गई है। AI असिस्टेंट सपोर्ट, हेड जेस्चर कंट्रोल और आसान गैलेक्सी कनेक्टिविटी भी मिलती है।

