सैमसंग ने ह्यूमनॉइड रोबोट्स के लिए बनाया रोबोटिक्स एक्सपीरियंस विभाग

RX टीम में ली डोंगकुन को भी शामिल किया जाएगा, जो इस विभाग के अंदर रोबोटिक्स स्ट्रैटेजी टीम की कमान संभालेंगे।

इससे पहले वे हुंडई मोटर समूह में भी रोबोटिक्स रणनीति का काम देख चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने बोस्टन डायनेमिक्स की भी जिम्मेदारी संभाली थी। इसलिए, वे इस मामले में बहुत जानकार हैं।

सैमसंग चाहता है कि ये ह्यूमनॉइड रोबोट पहले कारखानों में काम शुरू करें और आगे चलकर घरों और दुकानों में भी मदद करेंगे।

इसके लिए कंपनी निवेश करने और पार्टनरशिप करने की योजना बना रही है। उसका मानना है कि फिजिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ही इस पूरे काम की चाबी है और ये सैमसंग की आने वाली तरक्की का एक बड़ा हिस्सा होगा।