सैमसंग ने की गैलेक्सी डेज सेल की घोषणा, जानिए कितने सस्ते हुए फोन

गैलेक्सी S25 अल्ट्रा

कितनी हुई गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की कीमत?

गैलेक्सी डेज सेल के दौरान F सीरीज की शुरुआती कीमत 8,999 रुपये, A सीरीज की 19,999 रुपये, S सीरीज की 42,999 रुपये, Z सीरीज के फोल्डेबल फोन की 99,999 रुपये होगी। चुनिंदा फोन पर 10,000 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा। ऑफर के दौरान सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा की कीमत 1.12 लाख रुपये है, जबकि 80,999 रुपये वाले स्टैंडर्ड गैलेक्सी S25 को 74,999 रुपये में खरीद सकते हैं। दोनों पर कार्ड से 4,000 रुपये की छूट भी पा सकते हैं।