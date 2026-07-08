सैमसंग ने गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट की तारीख का किया ऐलान, क्या कुछ होगा लॉन्च?

स्मार्टफोन

नए फोल्डेबल स्मार्टफोन हो सकते हैं लॉन्च

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इवेंट में गैलेक्सी Z फोल्ड 8 वाइड, गैलेक्सी Z फ्लिप 8 और गैलेक्सी Z फ्लिप 8 FE लॉन्च किए जा सकते हैं। हालांकि, कंपनी ने अभी इन डिवाइसों के नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इवेंट के टीजर में "ए न्यू शेप अनफोल्ड्स" टैगलाइन दी गई है, जिससे नए फोल्डेबल स्मार्टफोन के डिजाइन में बड़े बदलाव, बेहतर मजबूती, पतले बॉडी डिजाइन और नए फीचर्स मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।