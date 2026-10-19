सैमसंग ने एनवीडिया की HBM चिप्स के लिए TSMC से मिलाया हाथ

इन नई चिप्स के लिए एनवीडिया के बताए गए मानकों पर काम करते हुए भी सैमसंग अपने दूसरे ग्राहकों के लिए अपने HBM उत्पादों का उत्पादन जारी रखेगी। अगर, TSMC अकेले बाजार की बढ़ी हुई मांग को पूरा नहीं कर पाती है तो सैमसंग अपनी फैक्ट्रियों का इस्तेमाल करके मदद भी कर सकती है। इससे दोनों कंपनियां लगातार बदलती टेक्नोलॉजी की दुनिया में लचीली बनी रहेंगी और हर चुनौती के लिए तैयार रहेंगी।