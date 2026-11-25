बहराइच के शोधकर्ता अमेरिकी सुपरकंप्यूटिंग इवेंट में सम्मानित
उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले 25 साल के समरेंद्र राय ने शिकागो में हुए सुपरकंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2026 में 'बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी रीडर्स चॉइस अवार्ड' जीता है।
उनका शोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करती है, ताकि ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा समझदारी और कुशलता से हो सके।
समरेंद्र फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस अर्बाना-शैम्पेन में PhD छात्र हैं। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के पूर्व छात्र भी हैं।
समरेंद्र की जीत का जश्न
बहराइच में समरेंद्र का परिवार ऑनलाइन उनकी अवॉर्ड सेरेमनी देख रहा था और उनके लिए खूब तालियां बजा रहा था।
उनके शिक्षक माता-पिता ने अपने समुदाय के साथ मिलकर इस जीत का जश्न मनाया।
स्थानीय नेताओं ने भी उन्हें बधाई संदेश भेजे। इस जीत से उनके गृह नगर में खुशी का माहौल है और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है।