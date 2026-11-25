उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले 25 साल के समरेंद्र राय ने शिकागो में हुए सुपरकंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2026 में 'बेस्ट यूज ऑफ एनर्जी रीडर्स चॉइस अवार्ड' जीता है।

उनका शोध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और हाई-परफॉरमेंस कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करती है, ताकि ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा समझदारी और कुशलता से हो सके।

समरेंद्र फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस अर्बाना-शैम्पेन में PhD छात्र हैं। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) बॉम्बे के पूर्व छात्र भी हैं।