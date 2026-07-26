सैम ऑल्टमैन का AI के सिंगुलैरिटी दौर में दाखिल होने का दावा

ऑल्टमैन ने चेतावनी दी है कि AI को किसी एक कंपनी या एक ही मॉडल के हाथ में नहीं आने देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर, किसी के पास बहुत ज्यादा ताकत आ गई तो इससे तानाशाही का खतरा बढ सकता है।

इसके अलावा, उन्होंने अपनी टिक-टॉक चलाने की आदत के बारे में भी खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कैसे इस आदत की वजह से उन्हें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि क्या वे ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, जो लोगों को इसकी लत लगा सकती है।

OpenAI ने अपने वीडियो ऐप सोरा को बंद करने का फैसला लिया है, ताकि वे अपने बड़े लक्ष्यों पर ध्यान दे सकें।