ChatGPT यूजर्स में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ा, सैम ऑल्टमैन ने किया खुलासा

OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में बताया है कि ChatGPT के सबसे ज्यादा यूजर अब भारत में हैं, जिसने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है।

उन्होंने इसकी वजह भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर सकारात्मक रवैये को बताया। यहां के लोग AI का इस्तेमाल बिजनेस शुरू करने से लेकर रोजमर्रा की समस्याओं को सुलझाने तक हर काम में कर रहे हैं।

ऑल्टमैन ने एक भारतीय बच्चे का जिक्र किया, जिसने कंपनी के टूल्स का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक एक फंडरेजिंग कैंपेन चलाया।