OpenAI का एस्ट्रा मॉडल जल्द देगा दस्तक, सुरक्षा काे लेकर ऑल्टमैन ने कहीं यह बात

ऑल्टमैन मानते हैं कि एक तरफ जहां AI को और बेहतर बनाना है, वहीं उसे सुरक्षित रखना भी उतना ही अहम है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए OpenAI अब भविष्य के मॉडल्स पर काम करने की गति धीमी कर रही है।

ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि कंपनी जोखिमों को कम करने वाले शोध पर ज्यादा ध्यान दे सके। उनका मानना है कि ताकतवर AI को सुरक्षित तरीके से संभालना दुनिया के सबसे जरूरी कामों में से एक होना चाहिए।