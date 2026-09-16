हाल ही में हगिंग फेस के साथ हुई एक सुरक्षा घटना के बाद OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने कंपनियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस घटना ने साफ कर दिया कि कितने भी आधुनिक AI सिस्टम क्यों न हों, उनमें कमजोरियां हो सकती हैं।

इसलिए उनका मानना है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने से पहले बेहतर निगरानी और अलाइनमेंट जैसे मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत है।