सैम ऑल्टमैन की कंपनियों से AI साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेने की अपील
हाल ही में हगिंग फेस के साथ हुई एक सुरक्षा घटना के बाद OpenAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सैम ऑल्टमैन ने कंपनियों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) साइबर सुरक्षा को गंभीरता से लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस घटना ने साफ कर दिया कि कितने भी आधुनिक AI सिस्टम क्यों न हों, उनमें कमजोरियां हो सकती हैं।
इसलिए उनका मानना है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी लॉन्च करने से पहले बेहतर निगरानी और अलाइनमेंट जैसे मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत है।
डेब्रेक देता है कंपनियों को सुरक्षा
ऑल्टमैन ने बताया कि OpenAI की 'डेब्रेक' सेवाएं कंपनियों को AI संचालित खतरों से सुरक्षित रखती हैं। उनका कहना है कि कंपनी सुरक्षा पर जोर देते हुए अपने टूल्स को सबके लिए सुलभ बनाए रखना चाहती है। उनका यह भी मानना है कि छोटी कंपनियां इन सुरक्षा उपायों को तेजी से लागू कर सकती हैं, जिससे साइबर सुरक्षा की तेजी से बदलती दुनिया में उन्हें बढ़त मिल सकती है।