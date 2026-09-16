सलमान खान निभाएंगे 'कर्ण' का किरदार

'कर्ण' बनकर धनुष-बाण चलाएंगे सलमान खान, इस निर्देशक की फिल्म में दिखाएंगे युद्ध कौशल

लेखन ज्योति सिंह 11:30 am Sep 16, 202611:30 am

क्या है खबर?

सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक जटिल किरदार निभाए हैं। 'वीर' (2010) और 'शिवाजी महाराज' (2026) जैसी फिल्मों में उन्हें तलवारबाजी करते हुए भी देखा जा चुका है। ताजा अपडेट है कि निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा की पौराणिक फिल्म में वह एक चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने जा रहे हैं। वह 'महाभारत' के वीर योद्धा 'कर्ण' बनकर अपना युद्ध कौशल दिखाएंगे। उनके इस किरदार से दर्शकों और फैंस के बीच काफी उत्सुकता पैदा होने की संभावना है।