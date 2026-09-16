'कर्ण' बनकर धनुष-बाण चलाएंगे सलमान खान, इस निर्देशक की फिल्म में दिखाएंगे युद्ध कौशल
क्या है खबर?
सलमान खान ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक जटिल किरदार निभाए हैं। 'वीर' (2010) और 'शिवाजी महाराज' (2026) जैसी फिल्मों में उन्हें तलवारबाजी करते हुए भी देखा जा चुका है। ताजा अपडेट है कि निर्देशक राकेश ओमप्रकाश मेहरा की पौराणिक फिल्म में वह एक चुनौतीपूर्ण किरदार निभाने जा रहे हैं। वह 'महाभारत' के वीर योद्धा 'कर्ण' बनकर अपना युद्ध कौशल दिखाएंगे। उनके इस किरदार से दर्शकों और फैंस के बीच काफी उत्सुकता पैदा होने की संभावना है।
पुष्टि
'कर्ण' की भूमिका के लिए सलमान का नाम पक्का
फिल्मफेयर के मुताबिक, सलमान को मेहरा की फिल्म में कर्ण का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा।
बताया जा रहा है कि सुपरस्टार और फिल्म निर्माता के बीच इस सहयोग की पुष्टि हो चुकी है। दोनों पहली बार किसी परियोजना के लिए साथ आ रहे हैं।
बता दें कि मेहरा को 'रंग दे बसंती', 'दिल्ली-6', 'भाग मिल्खा भाग' और 'तूफान' जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाता जाता है। उनकी इस अगली परियोजना ने लोगों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है।
परियोजना
फिल्म से जुड़े अन्य अपडेट आना बाकी
रिपोर्ट के अनुसार, आगामी फिल्म के बारे में फिलहाल जानकारी को गुप्त रखा जा रहा है।
निर्माताओं ने अभी तक कहानी, सहायक कलाकारों, निर्माण समय-सीमा और रिलीज की तारीख के बारे में जानकारी साझा नहीं की है।
काम के मोर्चे पर, सलमान इन दिनों वामशी पेडिपल्ली की फिल्म 'SVC63' में व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ नयनतारा नजर आएंगी।
फिल्म निर्माता जोड़ी राज और डीके के साथ उनकी एक सुपरहीरो फिल्म का ऐलान भी हो चुका है।