सैम ऑल्टमैन बच्चों के लिए AI को सबसे अच्छा दोस्त बनाने के खिलाफ

ऑल्टमैन अकेले ऐसे नहीं हैं, जो बच्चों को लेकर चिंतित हैं। उनकी ये चिंताएं अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में खुलकर सामने आईं, जहां ऑल्टमैन ने खुद बच्चों के लिए AI में मजबूत सुरक्षा उपायों की जरूरत पर जोर दिया।

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन (APA) ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने अपील की है कि बच्चों को AI से बातचीत करते समय सुरक्षित रखने के लिए ऐसी प्राइवेसी सेटिंग्स हों जो उनकी उम्र के हिसाब से सही हों।