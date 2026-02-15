भारत बन सकता है फुल-स्टैक AI लीडर, सैम ऑल्टमैन ने कही बड़ी बात

प्रतिबद्धता

भारत में AI विकास को लेकर जताई प्रतिबद्धता

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ऑल्टमैन ने खुलासा किया कि भारत, अमेरिका के बाद OpenAI का दूसरा सबसे बड़ा यूजर बेस बन गया है। उन्होंने कहा, "कंपनी भारत में AI के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है।" ऑल्टमैन ने अपने टूल्स को मुफ्त में उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया, ताकि वे सभी भारतीयों के लिए सुलभ हों। साथ ही खुलासा किया कि यहां उनके टूल्स के लगभग 10 करोड़ साप्ताहिक सक्रिय यूजर हैं।