ChatGPT वेब ऐप पर मिलेगा सैल्यूट फीचर, लीक से हुआ खुलासा

ChatGPT जल्द ही बिजनेस मैप विजेट में स्थानीय व्यवसायों, रेस्तरां और होटलों के परिणामों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित मॉडल का चयन कर सकता है। इस कदम से इन विषयों पर स्थानीय जानकारी चाहने वाले यूजर्स के लिए AI असिस्टेंस अधिक उपयोगी हो जाएगा। महत्वपूर्ण बदलाव मैनेज्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म (MCP) सर्वरों के लिए एक नए सुरक्षित टनल का समर्थन है। यह सुधार सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए इसकी सेवाओं से जुड़ना आसान बना देगा।

यूजर अनुभव

नई क्षमताएं जुड़ने से बेहतर होगा यूजर अनुभव

OpenAI एडिटेबल कोड ब्लॉक और मैथ ब्लॉक का परीक्षण कर रहा है। यह उन लेखन ब्लॉकों के समान हो सकता है। ये फीचर्स AI कंपनी की ओर से हाल ही में जोड़े गए फॉर्मेटिंग ब्लॉक के समान हैं, जो मिनी एडिटर टूलबार है और ChatGPT के नए रिच-टेक्स्ट एरिया में टेक्स्ट को हाइलाइट करने पर दिखाई देता है। इन क्षमताओं के जुड़ने से चैट इंटरफेस के भीतर ही अधिक एडिटिंग विकल्प उपलब्ध कराकर यूजर अनुभव को बेहतर बनाया जा सकेगा।