कंप्यूटेक्स 2026 में भारतीय कंपनियों ने भी दिखाया जलवा 

माइक्रो SD कार्ड्स पर कई बाजारों की नजर

सहस्र के माइक्रो SD कार्ड्स ने चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों का ध्यान खींचा। इन देशों की कंपनियां नई पार्टनरशिप्स की खोज में थीं, वहीं जोहो ने ताइवान को अपने क्लाउड सॉफ्टवेयर के लिए एक उभरता हुआ बाजार बताया।

इसकी वजह यहां डिजिटल तकनीक अपनाने की बढ़ती रफ्तार और भारतीय तकनीक पर लोगों का बढ़ता भरोसा है। इस इवेंट में भारतीय खरीदारों ने भी नए मौके तलाशे। आयोजकों ने भविष्य के आयोजनों में भारतीय कंपनियों की और अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया, क्योंकि तकनीक के क्षेत्र में भारत और ताइवान के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं।