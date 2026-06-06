कंप्यूटेक्स 2026 में भारतीय कंपनियों ने भी दिखाया जलवा
भारतीय तकनीकी कंपनी सहस्र इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने माइक्रो SD कार्ड्स का प्रदर्शन किया, वहीं जोहो ने अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पेश किए। दोनों ने ताइपेई में आयोजित कंप्यूटेक्स 2026 में हिस्सा लिया, जहां 33 देशों के 1,500 से ज्यादा प्रदर्शक मौजूद थे।
सहस्र नई पार्टनरशिप्स, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन्स और जॉइंट वेंचर्स के मौके तलाश रहा था। दूसरी तरफ, जोहो इस इवेंट में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि ताइवान उसके लिए एक तेजी से बढ़ता बाजार है, जहां के बिजनेस उसके प्रोडक्ट्स में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं।
माइक्रो SD कार्ड्स पर कई बाजारों की नजर
सहस्र के माइक्रो SD कार्ड्स ने चीन, अमेरिका और यूरोप जैसे बड़े बाजारों का ध्यान खींचा। इन देशों की कंपनियां नई पार्टनरशिप्स की खोज में थीं, वहीं जोहो ने ताइवान को अपने क्लाउड सॉफ्टवेयर के लिए एक उभरता हुआ बाजार बताया।
इसकी वजह यहां डिजिटल तकनीक अपनाने की बढ़ती रफ्तार और भारतीय तकनीक पर लोगों का बढ़ता भरोसा है। इस इवेंट में भारतीय खरीदारों ने भी नए मौके तलाशे। आयोजकों ने भविष्य के आयोजनों में भारतीय कंपनियों की और अधिक भागीदारी को बढ़ावा दिया, क्योंकि तकनीक के क्षेत्र में भारत और ताइवान के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं।