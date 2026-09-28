सचिन तेंदुलकर लोगों को बताएंगे ChatGPT के फायदे
क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने OpenAI के साथ मिलकर ChatGPT को जानने और इसका प्रचार करने का फैसला किया है। उन्होंने इस साझेदारी का ऐलान एक्स पर करते हुए अपनी खुशी जताई।
सचिन ने कहा कि वे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल को इस्तेमाल करने के नए-नए तरीके ढूंढ रहे हैं। उनका इरादा है कि वे लोगों को भी इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करें, खासकर उन चीजों के लिए जिनकी उन्हें परवाह है।
ChatGPT ने 10 सवालों में तेंदुलकर को पहचाना
तेंदुलकर ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ChatGPT ने केवल 10 सवालों में उनकी पहचान बता दी। इस वीडियो से पता चला कि यह AI कितना इंटरैक्टिव हो सकता है।
OpenAI ChatGPT को लगातार नए-नए क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहा है, जिसमें वित्त जैसे सेक्टर भी शामिल हैं। सचिन को उम्मीद है कि उनकी इस पहल से और भी लोग AI की ताकत को समझेंगे।
उन्हें लगता है कि AI कैसे रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने और नए आइडिया लाने में मददगार हो सकता है, यह देखकर लोग प्रेरित होंगे।