सचिन तेंदुलकर लोगों को बताएंगे ChatGPT के फायदे

तेंदुलकर ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें ChatGPT ने केवल 10 सवालों में उनकी पहचान बता दी। इस वीडियो से पता चला कि यह AI कितना इंटरैक्टिव हो सकता है।

OpenAI ChatGPT को लगातार नए-नए क्षेत्रों में आगे बढ़ा रहा है, जिसमें वित्त जैसे सेक्टर भी शामिल हैं। सचिन को उम्मीद है कि उनकी इस पहल से और भी लोग AI की ताकत को समझेंगे।

उन्हें लगता है कि AI कैसे रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने और नए आइडिया लाने में मददगार हो सकता है, यह देखकर लोग प्रेरित होंगे।