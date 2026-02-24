रूस कर रहा टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव की जांच, जानिए क्या है मामला

रूस में टेलीग्राम के संस्थापक के खिलाफ जांच की जा रही है

क्या है खबर?

रूस आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आपराधिक मामले के तहत टेलीग्राम के संस्थापक पावेल दुरोव की जांच कर रही है। सरकारी संचार नियामक ने टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो रूस में सार्वजनिक और निजी संचार के लिए बेहद लोकप्रिय है, क्योंकि नियामक का कहना है कि कंपनी चरमपंथी सामग्री को हटाने में विफल रही है। अब मैक्स ऐप पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसे लगभग एक साल पहले लॉन्च किया गया था।