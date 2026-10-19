AI से बहुत तेज हो गए साइबर हमले, लेकिन बचाव के उपाय रह गए पीछे

इस बड़े खतरे का सामना करने के लिए रूब्रिक ने प्रोजेक्ट ऑवरग्लास को पेश किया है। क्लाउड मिथोस 5 की मदद से काम करने वाला कोड गार्जियन, कोड की कमजोरियों को स्कैन करता है। यह तुरंत समस्याओं की पहचान करके टीम को बताता है, ताकि वे तेजी से कार्रवाई कर सकें।

अभी कोड गार्जियन प्राइवेट प्रीव्यू में है, लेकिन यह साफ तौर पर बताता है कि स्मार्ट हमलों से निपटने के लिए कंपनियों को नए तरीकों की जरूरत है। इसके लिए उन्हें कॉग्निजेंट और डेलॉइट जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी भी करनी पड़ेगी।