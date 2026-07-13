कॉर्नवाल में पहली बार रोबोट से हुई कोमल ऊतक की सफल सर्जरी टेक्नोलॉजी Jul 13, 2026

रॉयल कॉर्नवाल हॉस्पिटल्स NHS ट्रस्ट ने पहली बार रोबोट की मदद से कोमल ऊतक (सॉफ्ट टिश्यू) की सफल सर्जरी की है। यह नई तकनीक सर्जनों को बेहद बारीक और सटीक ढंग से काम करने की सुविधा देती है। खासकर, शरीर के उन हिस्सों में, जहां पहुंचना मुश्किल होता है।

इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि अब स्थानीय लोगों को बेहतरीन इलाज के लिए प्लायमाउथ या ब्रिस्टल जैसे शहरों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी।

सर्जरी विभाग के प्रमुख जेम्स क्लार्क ने इस मौके पर कहा, "यह मरीजों के लिए शानदार है कि अब हम उन्हें यहीं पर अपने ही इलाके में सबसे अच्छी रोबोटिक सर्जरी की सुविधा दे पा रहे हैं। उन्हें इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा।"