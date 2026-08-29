रॉकस्टार नहीं टालेगी GTA 6 गेम का लॉन्च, 19 नवंबर को ही आएगा

रॉकस्टार गेम्स ने बताया है कि GTA 6 लगभग तैयार है और कुछ अफवाहों के बावजूद यह गेम 19 नवंबर को ही रिलीज होगा। स्टूडियो ने हाल ही में 27 अगस्त को एक करीब 27 मिनट का प्रेजेंटेशन जारी किया था।

इसमें फैंस को जेसन और लूसिया के किरदारों के साथ-साथ वाइस सिटी की दुनिया की नई झलक देखने को मिली, जिसे प्लेस्टेशन 5 के लिए बनाया गया है।