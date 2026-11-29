आप 5 दिसंबर तक रॉकेट न्यू का इस्तेमाल सामान्य तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद कोड बनाने और क्रेडिट का इस्तेमाल करने वाले दूसरे फीचर्स काम करना बंद कर देंगे, लेकिन आप अंतिम रूप से बंद होने तक अपने प्रोजेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे, वेबसाइट पब्लिश कर पाएंगे, कस्टम डोमेन का उपयोग कर पाएंगे, गिटहब के साथ सिंक्रनाइज कर पाएंगे और APK फाइल्स भी डाउनलोड कर सकेंगे।

कंपनी ने नए साइन-अप और सब्सक्रिप्शन लेना पहले ही बंद कर दिया है। जिन यूजर्स के सब्सक्रिप्शन का पैसा बचा हुआ है, उसे साल के अंत तक वापस कर दिया जाएगा।

सपोर्ट टीम डाटा माइग्रेशन में आपकी मदद के लिए मौजूद रहेगी क्योंकि 31 दिसंबर के बाद सभी अकाउंट और उन पर होस्ट किए गए प्रोजेक्ट हट जाएंगे।