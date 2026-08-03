आखिर क्यों आपको ही काटते हैं मच्छर? वैज्ञानिकों ने लगाया पता

इस अध्ययन में 64 लोगों ने 6 घंटे तक नायलॉन की आस्तीनें पहनीं, ताकि उनकी त्वचा की अनोखी महक उन पर चिपक जाए।

बाद में वैज्ञानिकों ने इन आस्तीनों को मच्छरों के सामने रखा। नतीजा वही सामने आया, जो सोचा गया था। मच्छर उन लोगों की आस्तीनों की ओर ही ज्यादा आकर्षित हुए, जिनकी त्वचा पर कार्बोक्सिलिक एसिड की मात्रा अधिक थी। यह पैटर्न कई सालों बाद तक भी बना रहा। इससे पता चलता है कि मच्छर अपने शिकार को ढूंढने के लिए कई तरह के तरीके अपनाते हैं।

शायद इसी जानकारी का इस्तेमाल करके भविष्य में ऐसे रिपेलेंट बनाए जा सकें, जो हमारी त्वचा की महक को ही बदल दें।