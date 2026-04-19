पहली बार मैराथन में इंसानों से आगे निकले रोबोट, बीजिंग में बना नया रिकॉर्ड
क्या है खबर?
चीन के बीजिंग में आज (19 अप्रैल) एक खास मैराथन दौड़ आयोजित किया गया, जिसमें इंसानों के साथ रोबोट ने भी हिस्सा लिया। इस अनोखे इवेंट में करीब 100 ह्यूमनॉइड रोबोट और लगभग 12,000 इंसानी धावक शामिल हुए। सभी ने 21 किलोमीटर की दूरी तय की। खास बात यह रही कि पहली बार रोबोट्स ने इंसानों को पीछे छोड़ दिया। इसने रोबोटिक्स तकनीक की तेजी से बढ़ती क्षमता को दुनिया के सामने दिखाया और लोगों को चौंका दिया।
रिकॉर्ड
रोबोट ने बनाया नया रिकॉर्ड
इस मैराथन में सबसे तेज दौड़ने वाला रोबोट 'लाइटनिंग' रहा, जिसे चीनी कंपनी ऑनर ने बनाया है। इस रोबोट ने 21 किलोमीटर की दौड़ सिर्फ 50 मिनट 26 सेकंड में पूरी की। यह समय इंसानों के मौजूदा वर्ल्ड रिकॉर्ड से करीब सात मिनट तेज है। दूसरे और तीसरे स्थान पर भी रोबोट ही रहे। यह नतीजा पिछले साल से काफी बेहतर है, जब रोबोट को रेस पूरी करने में दो घंटे से ज्यादा समय लगा था।
AI
AI और नई तकनीक की बड़ी भूमिका
इस बार कई रोबोट ने खुद से दौड़ लगाई, जिनमें करीब 40 प्रतिशत मशीनें पूरी तरह ऑटोनॉमस थीं। इन रोबोट्स में सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे वे रास्ता खुद समझ सके। तेज दौड़ के दौरान गर्मी को संभालने के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी लगाया गया था। रोबोट को इंसानों की तरह दौड़ने के लिए खास डिजाइन किया गया, जिससे उनकी गति और संतुलन बेहतर हो सके और प्रदर्शन मजबूत बना रहा।
चुनौतियां
इवेंट में दिखीं कुछ चुनौतियां
इस मैराथन में रोबोट्स ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन रेस के दौरान कुछ दिक्कतें भी सामने आईं। कुछ रोबोट शुरुआत में गिर गए, जबकि कुछ रास्ता भटक गए या बैरियर से टकरा गए। इससे साफ हुआ कि तकनीक अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि रोबोट्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जटिल कामों में इंसान अभी भी आगे हैं और कई सुधार की जरूरत बाकी है।
भविष्य
रोबोटिक्स के भविष्य की झलक
इस मैराथन ने लोगों को भविष्य की तकनीक की झलक दिखाई। दर्शकों ने रोबोट्स की क्षमता को देखकर हैरानी जताई और कई युवा इससे प्रेरित भी हुए। चीन इस क्षेत्र में तेजी से निवेश कर रहा है और दुनिया में आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में यह तकनीक उद्योग और रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है, लेकिन अभी और विकास की जरूरत बनी हुई है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखें वीडियो
Just wrapped up: Beijing Yizhuang Humanoid Robot Half Marathon 2026.— Tesla Aaron L (@TeslaAaronL) April 19, 2026
Champion: Honor’s “Lightning” robot finished in 50:26 — smashing the human half-marathon world record by ~17 minutes. pic.twitter.com/3B4XUPrYSS