धीमे इंटरनेट पर भी आसानी से तेज चलेंगे रोब्लॉक्स के गेम

अब रोब्लॉक्स पर गेम बनाने का तरीका AI से काफी बदल गया है। कंपनी 4D ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए नए टूल जारी कर रही है। साथ ही रोब्लॉक्स रियलिटी का इस्तेमाल करके असली जैसी दुनिया बनाई जा सकती है। आप केवल कुछ शब्द टाइप करके भी गेम बना सकते हैं।

इसके अलावा, बेहतर AI आपको ऐसे नए गेम ढूंढने में मदद करता है, जो आपको सच में पसंद आएंगे और उन गेम्स को भी सुझाता रहता है, जो हमेशा मजेदार बने रहते हैं।

अनुपम सिंह का कहना है, "गेम डेवलपमेंट को सभी के लिए आसान और सुलभ बनाना हमारी रणनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और AI इसमें मुख्य भूमिका निभाता है।"