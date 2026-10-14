रिपल ने AI लेन-देन के लिए प्रिवी वॉलेट XRP लेजर में किया शामिल

प्रिवी पर्दे के पीछे रहकर सुरक्षा से जुड़े सभी मुश्किल कामों को खुद ही संभाल लेता है। इससे यूजर्स और डेवलपर्स दोनों को ही एक आसान अनुभव मिलता है।

यह नया सुधार ऐसे समय में आया है, जब XRP लेजर पर AI आधारित लेन-देन तेजी से बढ़ रहे हैं। बुधवार तक 169 पंजीकृत व्यापारियों के जरिए कुल 1.43 करोड़ से ज्यादा लेन-देन हो चुके हैं।

रिपल ने जून में डेवलपर्स के लिए कई टूल पेश करना शुरू किया था। फिर सितंबर में इसने अपनी किट को और बेहतर बनाते हुए स्ट्राइप और टेंपो द्वारा बनाए गए भुगतान मानक को भी सपोर्ट देना शुरू कर दिया।