क्या जन्म क्रम तय करता है आपकी सेहत का राज? अमेरिकी शोध में चौंकाने वाला खुलासा

शोधकर्ताओं ने भाई-बहनों के जोड़ों का अध्ययन किया और पाया कि भले ही उनकी परवरिश एक जैसी रही हो, लेकिन जन्म क्रम का उनके स्वास्थ्य जोखिमों पर असर पड़ता है।

यह भी सामने आया कि अगर, भाई-बहनों के बीच उम्र का फासला कम हो तो दोनों बच्चों में कुछ जोखिम कम हो सकते हैं। हालांकि, जन्म क्रम ही एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन इन नतीजों से चिकित्सकों को यह समझने में मदद मिल सकती है कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की जांच और बीमारियों से बचाव के लिए निजी योजनाएं कैसे बनाई जाएं, खासकर परिवार में उसके जन्म क्रम के हिसाब से।