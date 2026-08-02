चीनी सेना अमेरिकी AI मॉडल्स का इस्तेमाल कर बना रही घरेलू रक्षा सिस्टम, रिपोर्ट में दावा

PLA की एक यूनिट ने अपने सुरक्षित स्थानीय मॉडल के लिए संवेदनशील सैन्य कोड को संक्षिप्त करने के लिए GPT-3.5 का इस्तेमाल किया।

दूसरी तरफ, अन्य यूनिट्स ने ऐसे ड्रोंस के लिए AI विकसित किया है, जो संचार ठप होने के दौरान भी लाइव वीडियो का विश्लेषण कर सकते हैं।

अमेरिका इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है और वह चीन पर निर्यात नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने और तकनीक की नकल करने का आरोप लगा रहा है। चीन ने किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है और वह AI 'हेजेमोनिज्म' (AI प्रभुत्व) को लेकर अमेरिका पर पलटवार कर रहा है।

उधर, एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां चेतावनी देती हैं कि डिस्टिलेशन से संवेदनशील क्षमताएं अनियंत्रित हाथों में पहुंच सकती हैं। भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच AI के नियमों को लेकर होने वाली बातचीत में यह मुद्दा जरूर उठेगा।