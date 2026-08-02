चीनी सेना अमेरिकी AI मॉडल्स का इस्तेमाल कर बना रही घरेलू रक्षा सिस्टम, रिपोर्ट में दावा
चीनी सेना के शोधकर्ता अपने घरेलू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल तैयार करने के लिए OpenAI के GPT-3.5 और एंथ्रोपिक के क्लाउड जैसे अमेरिकी AI टूल्स से मिले आउटपुट का इस्तेमाल कर रहे थे।
रॉयटर्स ने दर्जनों रिसर्च पेपरों और पेटेंट की बारीकी से जांच की। इसमें सामने आया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) इन ताकतवर सिस्टमों से ज्ञान हासिल करके अपनी निगरानी, साइबर युद्ध और रणनीतिक फैसले लेने की क्षमताओं को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रही है। इस प्रक्रिया को 'मॉडल डिस्टिलेशन' कहा जाता है।
निर्यात नियमों का उल्लंघन करने का आरोप
PLA की एक यूनिट ने अपने सुरक्षित स्थानीय मॉडल के लिए संवेदनशील सैन्य कोड को संक्षिप्त करने के लिए GPT-3.5 का इस्तेमाल किया।
दूसरी तरफ, अन्य यूनिट्स ने ऐसे ड्रोंस के लिए AI विकसित किया है, जो संचार ठप होने के दौरान भी लाइव वीडियो का विश्लेषण कर सकते हैं।
अमेरिका इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है और वह चीन पर निर्यात नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने और तकनीक की नकल करने का आरोप लगा रहा है। चीन ने किसी भी गलत काम से साफ इनकार किया है और वह AI 'हेजेमोनिज्म' (AI प्रभुत्व) को लेकर अमेरिका पर पलटवार कर रहा है।
उधर, एंथ्रोपिक जैसी कंपनियां चेतावनी देती हैं कि डिस्टिलेशन से संवेदनशील क्षमताएं अनियंत्रित हाथों में पहुंच सकती हैं। भविष्य में अमेरिका और चीन के बीच AI के नियमों को लेकर होने वाली बातचीत में यह मुद्दा जरूर उठेगा।