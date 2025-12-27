टर्बोडिफ्यूजन तकनीक कुछ ही सेकेंड में AI वीडियो बना सकते हैं

शोधकर्ताओं ने विकसित की टर्बोडिफ्यूजन तकनीक, कुछ ही सेकेंड में बन सकेंगे AI वीडियो

क्या है खबर?

शोधकर्ताओं ने एक ऐसा तरीका इजाद किया है, जिसकी मदद से वीडियो को सेकेंडों में तैयार किया जा सकता है। सिंघुआ विश्वविद्यालय, शेंग्शु टेक्नोलॉजी और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने टर्बोडिफ्यूजन नामक नई तकनीक विकसित की है। यह तरीका गुणवत्ता से समझौता किए बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) द्वारा वीडियो बनाने की गति 200 गुना तक बढ़ा सकता है। इससे 5 सेकेंड का वीडियो क्लिप को बनाने में लगने वाला समय 3 मिनट से घटाकर 1.9 सेकेंड किया जा सकता है।