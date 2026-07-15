ग्रोक की अपनी शर्तें भी कहती हैं कि वह कभी-कभी संवेदनशील जवाब दे सकता है, लेकिन यह घटना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की सुरक्षा और भरोसेमंद होने पर बड़े सवाल खड़े करती है।

यह प्लेटफॉर्म पहले से ही जांच के घेरे में है क्योंकि उस पर बच्चों के शोषण वाली डीपफेक तस्वीरें बनाने का आरोप है। जैसे-जैसे AI टूल्स और ताकतवर होते जा रहे हैं, वैसे ही उनके गलत इस्तेमाल और हानिकारक कंटेंट को लेकर चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं।