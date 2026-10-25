शोधकर्ताओं ने बनाया समुद्र के भीतर चलने वाला फेदर स्टार जैसा रोबोट

यह जैव-प्रेरित रोबोट केवल देखने में ही कमाल नहीं है, बल्कि यह समुद्र की गहराई में खोजबीन कर सकता है, कैमरे ले जा सकता है या पानी के अंदर के कामों के लिए दूसरे रोबोट्स के साथ मिलकर भी काम कर सकता है।

जटिल तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय यह असली समुद्री जीवों की नकल करता है। इस तरह यह भविष्य के लिए ज्यादा कुशल और हर तरह के काम करने वाले रोबोट बनाने के नए रास्ते खोलता है।