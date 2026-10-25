शोधकर्ताओं ने बनाया समुद्र के भीतर चलने वाला फेदर स्टार जैसा रोबोट
नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक कमाल का अंडरवाटर रोबोट बनाया है। इसे फेदर स्टार नाम के समुद्री जीव से प्रेरणा लेकर बनाया गया है, जिसके हाथ लहरदार होते हैं।
यह रोबोट केवल 2 एक्ट्यूएटर्स और कुछ लचीले अंगों का इस्तेमाल करके पानी में 3 दिशाओं में आसानी से तैरता है। यह रोबोटिक्स में एक नया कदम है। यह दिखाता है कि कैसे समझदारी भरा डिजाइन मशीनों को ज्यादा स्वाभाविक तरीके से गति दे सकता है।
गहराई में खोजबीन करने में उपयोगी
यह जैव-प्रेरित रोबोट केवल देखने में ही कमाल नहीं है, बल्कि यह समुद्र की गहराई में खोजबीन कर सकता है, कैमरे ले जा सकता है या पानी के अंदर के कामों के लिए दूसरे रोबोट्स के साथ मिलकर भी काम कर सकता है।
जटिल तकनीक पर निर्भर रहने के बजाय यह असली समुद्री जीवों की नकल करता है। इस तरह यह भविष्य के लिए ज्यादा कुशल और हर तरह के काम करने वाले रोबोट बनाने के नए रास्ते खोलता है।