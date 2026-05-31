सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने वालों की कम दिखती है उम्र- अध्ययन

सांस्कृतिक गतिविधियां तनाव करती है कम

वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइव शो और कला प्रदर्शन जैसी चीजें दिमाग को तेज बनाती हं, तनाव घटाती हं और उन्हें दूसरों से जुड़ने का मौका देती हं।

उम्र बढ़ने के साथ सेहतमंद रहने के लिए ये सभी बातें बहुत अहम हं। हालांकि, यह व्यायाम का कोई विकल्प नहीं है, फिर भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ी रचनात्मकता और मनोरंजन शामिल करना आपकी सेहत के लिए एक सीधा-साधा उपाय हो सकता है।