AI से नौकरियों पर खतरे को लेकर रेप्लिका प्रमुख की चेतावनी, कहा- सड़क पर उतरेंगे लोग

जूनियर पदों पर भर्ती हुई मुश्किल

रेप्लिका प्रमुख ने यह भी माना कि AI के कारण जूनियर पदों पर भर्ती करना अब मुश्किल हो गया है। उन्होंने समझाया कि AI अब कई काम खुद ही संभाल लेता है।

कूयडा के मुताबिक, "यह तरीका बहुत महंगा है और बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं रह गया है।" उन्होंने साफ शब्दों में कहा, "मैं अब इन जूनियर नौकरियों के लिए लोगों को नहीं रख रही और मैं नहीं जानती कि कोई और रख भी रहा है या नहीं।" यह बात दिखाती है कि AI-आधारित दुनिया में नए अवसरों की उम्मीद और रोजगार खोने के डर के बीच एक बड़ी खाई बनती जा रही है।