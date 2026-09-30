जियो-एयरटेल के मोबाइल प्लांस में अब फ्री मिल रहे AI टूल

जियो के प्रीमियम मोबाइल यूजर्स को गूगल की प्रीमियम AI सर्विसेज का 18 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 2TB क्लाउड स्टोरेज भी दिया जाएगा। इन दोनों की कीमत 35,000 रुपये से ज्यादा होती है। इस सुविधा से आप सीधे अपने फोन से ईमेल या वीडियो बना पाएंगे।

बात करें एयरटेल की तो उसने परप्लेक्सिटी के साथ हाथ मिलाया है। इसके तहत एक साल के लिए परप्लेक्सिटी प्रो मुफ्त मिलेगा। हाल ही में भारत में इसके यूजर्स 640 फीसदी तक बढ़ गए हैं।

इसके अलावा, एयरटेल ने जनवरी से एडोब के साथ भी साझेदारी की है। इससे यूजर्स को टॉप-टियर डिजाइन टूल्स आसानी से मिल सकेंगे। ये पार्टनरशिप आम मोबाइल प्लान को अब एक पूरा टेक बंडल बना रहे हैं।