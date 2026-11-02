रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल की अंतरिक्ष से रात में धरती को चमकाने की योजना

कैलिफोर्निया के रेगिस्तान का एक हिस्सा अंधेरा होने के बाद अचानक सामान्य से ज्यादा चमकने लगा, जिससे स्थानीय लोगों का ध्यान उस ओर गया। यह अनोखी चमक किसी प्राकृतिक घटना की वजह से नहीं थी।

यह अमेरिकी स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल के एक प्रयोग का हिस्सा था, जो रात के समय धरती पर सूरज की रोशनी पहुंचाने के लिए अंतरिक्ष में विशाल दर्पण भेजना चाहता है।

इसका मकसद अंतरिक्ष में लगे बड़े-बड़े शीशों का इस्तेमाल करके रात के समय धरती पर देखने की क्षमता बढ़ाना। इससे बचाव अभियान जैसे काम आसान हो सकते हैं और अंधेरे वाले इलाके उतने मुश्किल नहीं लगेंगे।