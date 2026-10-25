रेडमी 28 अक्टूबर को लॉन्च करेगी K100, मिलेगी शक्तिशाली बैटरी

K100 में 6.83-इंच का बड़ा और शानदार अमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसकी रिफ्रेश रेट 165Hz है और यह 3,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है।

गेमिंग को बेहतर बनाने के लिए इसमें D2 चिप भी है। इसमें 50MP का बेहतरीन मेन कैमरा, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP68 वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंस जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

यह फोन हाइपर OS 4 पर काम करेगा। चीन में अभी से इसके प्री-ऑर्डर शुरू हो गए हैं। यह फायरफ्लाई ग्रीन जैसे कई आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगा।