गूगल AI ओवरव्यूज ने बढ़ाई प्रकाशकों की चिंता, रेडिट ने की नया तरीका अपनाने की मांग

रॉयटर्स और द इकोनॉमिस्ट जैसे बड़े मीडिया आउटलेट्स गूगल के साथ अपने सौदे पर फिर से विचार कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि AI ओवरव्यूज उनकी वेबसाइट्स के ट्रैफिक को कम कर रहे हैं, जो उनकी कमाई का एक अहम जरिया है।

गूगल का दावा है कि ट्रैफिक अभी भी स्थिर है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर जैसी कंपनियां अब ऐसे टूल्स दे रही हैं, जिनकी मदद से वेबसाइट्स यह तय कर सकें कि AI क्रॉलर्स उनके कंटेंट का इस्तेमाल कैसे करेंगे।

यह पूरा मुद्दा अब और गरमा रहा है और कई लोग एक ऐसे संतुलित तरीके की उम्मीद कर रहे हैं, जो सभी के लिए फायदेमंद हो।