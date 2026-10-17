ऐपल का दुर्लभ कंप्यूटर रिकॉर्ड 9.5 करोड़ रुपये में हुआ नीलाम

यह एपल-1 दुनिया में बचे हुए ऐसे 75 से भी कम कंप्यूटर्स में से एक है। इसकी खासियत यह है कि यह बेहतरीन कंडीशन में है। इसके साथ असली ऑपरेशंस मैनुअल और एपल वन ओनर्स क्लब में शामिल होने के लिए टाइप किया हुआ इनविटेशन भी मिला है।

इसका मदरबोर्ड आज भी पूरी तरह से काम कर रहा है और इस पर स्टीव वोज्नियाक के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।

इस पूरे पैकेज में स्टीव जॉब्स का एक ऐसा लेटर भी था, जिसमें उन्होंने अपग्रेड का ऑफर दिया था। यह एपल-1 तकनीक के इतिहास का एक अहम हिस्सा है, जो बताता है कि कंपनी ने अपने गैराज के दिनों से कितनी तरक्की की है।