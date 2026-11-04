रियल बोटिक्स ने लॉन्च किए बिना हाथ वाले ह्यूमनॉइड रोबोट

लास वेगास की कंपनी रियल बोटिक्स ने हाल ही में कुछ सस्ते टेबलटॉप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किए हैं। इनमें आरिया, मिला, डेव और अमर जैसे मॉडल शामिल हैं।

कंपनी ने इन टेबलटॉप मॉडल की कीमत 11,950 डॉलर (करीब 11 लाख रुपये) तय की है। ये रोबोट बिना हाथों वाले ऐसे टॉर्सो (धड़) हैं, जिन्हें अपनी डेस्क या टेबल पर रखा जा सकता है। ये आपसे बातचीत भी कर सकते हैं।

अगर, आप इनमें से कोई ह्यूमनॉइड लेना चाहते हैं, तो 199 डॉलर (करीब 18,000 रुपये) देकर अभी से प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। कंपनी ने बताया है कि 2027 की शुरुआत से ऑर्डर पूरे होने शुरू हो जाएंगे और टेबलटॉप मॉडल दूसरी छमाही में ग्राहकों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे।