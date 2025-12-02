रे-बैन मेटा जेन 2 स्मार्ट ग्लास भारत में रे-बैन स्टोर्स और ऑनलाइन रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होंगे

रे-बैन मेटा जेन 2 स्मार्ट ग्लास भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

क्या है खबर?

मेटा ने वैश्विक स्तर पर लॉन्च करने के बाद आखिरकार भारत में रे-बैन मेटा जनरेशन 2 स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर दिया है। ये एडवांस वीडियो कैप्चर, बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस और नए फ्रेम विकल्पों के साथ आते हैं। नए चश्मे मेटा स्मार्ट ग्लास की पिछली जनरेशन पर आधारित है, जिसमें ज्यादा सक्षम कैमरा सिस्टम, एडवांस मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एकीकरण और नया डिजाइन शामिल हैं। इन स्मार्ट ग्लास में बिना हाथ लगाए फोटो और वीडियो कैप्चर करने की सुविधा मिलती है।