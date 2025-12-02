रे-बैन मेटा जेन 2 स्मार्ट ग्लास भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत
क्या है खबर?
मेटा ने वैश्विक स्तर पर लॉन्च करने के बाद आखिरकार भारत में रे-बैन मेटा जनरेशन 2 स्मार्ट ग्लास लॉन्च कर दिया है। ये एडवांस वीडियो कैप्चर, बेहतर बैटरी परफॉर्मेंस और नए फ्रेम विकल्पों के साथ आते हैं। नए चश्मे मेटा स्मार्ट ग्लास की पिछली जनरेशन पर आधारित है, जिसमें ज्यादा सक्षम कैमरा सिस्टम, एडवांस मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एकीकरण और नया डिजाइन शामिल हैं। इन स्मार्ट ग्लास में बिना हाथ लगाए फोटो और वीडियो कैप्चर करने की सुविधा मिलती है।
खासियत
जबरदस्त है बैटरी बैकअप
रे-बैन मेटा जेन 2 में कम रोशनी में कैप्चर के साथ एडवांस 3K अल्ट्रा HD वीडियो कैमरा है और हाई-कंट्रास्ट वातावरण के लिए नया अल्ट्रावाइड HDR सिस्टम दिया गया है। इसमें हाइपरलैप्स और स्लो मोशन जैसे कैप्चर मोड बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से जोड़े जाएंगे। चश्मे 8 घंटे तक का बैटरी बैकअप देते हैं, फास्ट चार्जिंग से लगभग 20 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज हो जाते हैं और चार्जिंग केस 48 घंटे का अतिरिक्त बैकअप देता है।
कीमत
कितनी है भारतीय बाजार में कीमत?
इन चश्मों को मेटा व्यू ऐप के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, जिससे यूजर कैप्चर मैनेज कर सकते हैं, कंटेंट सिंक कर सकते हैं और मेटा AI सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। मेटा ने जनरेशन 2 के लिए स्टाइलिंग को भी नया रूप दिया है और वेफरर, हेडलाइनर और स्काईलर फ्रेम्स में लाइनअप का विस्तार किया है। ये शाइनी कॉस्मिक ब्लू, शाइनी मिस्टिक वायलेट और शाइनी एस्टेरॉयड ग्रे रंगों में उपलब्ध होंगे और शुरुआती कीमत 39,900 रुपये है।