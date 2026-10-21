राजस्थान पुलिस की वेबसाइट कथित तौर पर हैक, 70,000 रिकॉर्ड लीक होने का दावा

हैकर समूह के मुताबिक, उसके पास कुल 6.63GB की फाइलें हैं। इनमें कथित तौर पर पहचान पत्र, बैंक विवरण, वेतन पर्चियां, जांच से जुड़े दस्तावेज और स्कैन रिपोर्ट शामिल हैं।

समूह ने कुछ दस्तावेजों की बदली हुई तस्वीरें भी साझा की हैं और दावा किया है कि खरीदने वालों को मूल प्रतियां दी जाएंगी। हालांकि, डाटा की कीमत नहीं बताई गई है।

यह भी साफ नहीं है कि जानकारी असली है या पुलिस की वेबसाइट से ही निकाली गई है।