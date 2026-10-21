SBI ने की डाटा लीक की पुष्टि, इतने ग्राहकों की निजी जानकारी डार्क वेब पर उपलब्ध

शुरुआती जांच के मुताबिक, लीक हुए डाटा में ग्राहकों के नाम, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल और घर के पते जैसी जानकारियां शामिल हैं।

इसके अलावा, ग्राहक पहचान से जुड़े विवरण और कर्ज के रिकॉर्ड भी लीक होने की बात कही गई है। साइबर सुरक्षा पर नजर रखने वाले अकाउंट साइबरपल्स ने इस घटना के पीछे सिरियुसिम नाम के हैकर समूह का दावा किया है।

हालांकि, समूह और लीक हुए डाटा से जुड़ी सभी जानकारियों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।