क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 की ओवरहीटिंग की अफवाहों का किया खंडन

क्वालकॉम ने उन अफवाहों का खंडन किया है, जिनमें कहा जा रहा था कि उसके नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 चिप में ओवरहीटिंग की समस्या है। कंपनी ने इन दावों को गलत बताया है।

कंपनी का कहना है कि चिप में बड़े पैमाने पर कोई थर्मल (गर्मी संबंधी) दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही उसने नवाचार पर अपने लगातार फोकस को भी उजागर किया। मुख्य विपणन अधिकारी (CMO) डॉन मैकगायर ने भी सोशल मीडिया पर यूजर्स को भरोसा दिलाया है।