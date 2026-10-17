क्वालकॉम ने स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 की ओवरहीटिंग की अफवाहों का किया खंडन
क्वालकॉम ने उन अफवाहों का खंडन किया है, जिनमें कहा जा रहा था कि उसके नए स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 चिप में ओवरहीटिंग की समस्या है। कंपनी ने इन दावों को गलत बताया है।
कंपनी का कहना है कि चिप में बड़े पैमाने पर कोई थर्मल (गर्मी संबंधी) दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही उसने नवाचार पर अपने लगातार फोकस को भी उजागर किया। मुख्य विपणन अधिकारी (CMO) डॉन मैकगायर ने भी सोशल मीडिया पर यूजर्स को भरोसा दिलाया है।
सैमसंग कर रही एक्सिनोस 2700 के इस्तेमाल पर विचार
ये ओवरहीटिंग की अफवाहें ठीक उसी समय सामने आने लगीं, जब सैमसंग कथित तौर पर अपनी एक्सिनोस 2700 चिप का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही थी।
इसके बावजूद, मोटोरोला और शाओमी जैसे बड़े ब्रांड अपने आने वाले फ्लैगशिप फोन के लिए स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 चिप को ही चुन रहे हैं। यह बताता है कि इतनी चर्चा के बावजूद उन्हें इसके प्रदर्शन पर पूरा भरोसा है।