AI कंपनियाें की क्वालकॉम के साथ 100 अरब पैरामीटर मॉडल वाले स्मार्टफोन लॉन्च की योजना
स्नैपड्रैगन समिट में क्वालकॉम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) क्रिस्टियानो अमोन ने बताया है कि कई बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियां अपने स्मार्टफोंस के लिए ऐसी ऑन-डिवाइस क्षमताओं पर क्वालकॉम के साथ काम कर रही हैं, जिससे AI सीधे आपके फोन पर ही चलेगा और क्लाउड की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इन अगली पीढ़ी के फोंस से उम्मीद है कि वे 2028 तक कम से कम 100 अरब पैरामीटर मॉडल को सीधे डिवाइस पर ही सपोर्ट करेंगे। इससे शक्तिशाली AI टूल लोगों के लिए कहीं ज्यादा सुलभ हो जाएंगे।
कंपनी ने पेश किए लेटेस्ट चिपसेट
क्वालकॉम ने अपने लेटेस्ट चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 और स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 भी पेश किए हैं। ये चिपसेट पहले से ही एडवांस ऑन-डिवाइस AI को सपोर्ट करते हैं।
स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 लगभग 20 करोड़ पैरामीटर वाले छोटे मॉडल आसानी से चला पाता है, वहीं स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 30 अरब पैरामीटर वाले 'मिक्सचर-ऑफ-एक्सपर्ट्स' मॉडल को भी सीधे डिवाइस पर ही संभाल सकता है।
अमोन ने इस बात पर जोर दिया कि स्मार्टफोन AI नवाचार के केंद्र में रहेंगे। यह दिखाता है कि तकनीक की अगली बड़ी छलांग में हमारे फोन कितने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।