AI कंपनियाें की क्वालकॉम के साथ 100 अरब पैरामीटर मॉडल वाले स्मार्टफोन लॉन्च की योजना

क्वालकॉम ने अपने लेटेस्ट चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 और स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 भी पेश किए हैं। ये चिपसेट पहले से ही एडवांस ऑन-डिवाइस AI को सपोर्ट करते हैं।

स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 लगभग 20 करोड़ पैरामीटर वाले छोटे मॉडल आसानी से चला पाता है, वहीं स्नैपड्रैगन 8 एलीट एक्सट्रीम जेन 6 30 अरब पैरामीटर वाले 'मिक्सचर-ऑफ-एक्सपर्ट्स' मॉडल को भी सीधे डिवाइस पर ही संभाल सकता है।

अमोन ने इस बात पर जोर दिया कि स्मार्टफोन AI नवाचार के केंद्र में रहेंगे। यह दिखाता है कि तकनीक की अगली बड़ी छलांग में हमारे फोन कितने महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।