क्वालकॉम ने पेश किया स्मार्ट मिरर, मिलेगी आपके हिसाब से फैशन की सलाह
टेक्नोलॉजी
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 में क्वालकॉम ने एक स्मार्ट मिरर पेश किया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके तैयार होते समय ही आपको व्यक्तिगत फैशन टिप्स देता है।
इसे इसकी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट से ताकत मिलती है। यह मिरर ओपन-वेट AI मॉडल को आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाता है, यानि यह आपको ऐसे स्टाइल सुझाव देता है, जो खास आपके लिए बने होते हैं।
ओपन-वेट ऑन-डिवाइस AI का डेवलपर डेमो
यह स्मार्ट मिरर केवल आपको कपड़े चुनने में मदद ही नहीं करता, बल्कि उन डेवलपर्स के लिए एक व्यावहारिक उदाहरण भी है, जो ऑन-डिवाइस AI का इस्तेमाल करके कुछ नया बनाना चाहते हैं।
यह दर्शाता है कि ओपन-वेट मॉडल से कैसे ज्यादा स्मार्ट और व्यक्तिगत तकनीकी अनुभव बनाए जा सकते हैं। यह रोजमर्रा की AI के लिए आगे कई बड़ी संभावनाओं की ओर इशारा करता है।