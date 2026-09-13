IIT कानपुर के प्रोफेसर शांतनु भट्टाचार्य NASI फेलोशिप से सम्मानित

प्रोफेसर भट्टाचार्य का शोध ऐसी सामग्रियां बनाने पर केंद्रित है जो रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती हैं। ये सामग्रियां छोटे मेडिकल डिवाइसेज, एडवांस्ड सेंसर, स्वच्छ जल तकनीक और ऊर्जा भंडारण जैसे क्षेत्रों में इस्तेमाल होती हैं।

IIT कानपुर में पढ़ाने के अलावा वे अभी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (CSIR-CSIO) चंडीगढ़ के निदेशक भी हैं।

इसके साथ ही वे CSIR-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (CEERI), पिलानी के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं।

संस्थान ने ऑनलाइन माध्यम से उन्हें बधाई दी है, जिसमें कहा गया कि वे अपनी रिसर्च से तकनीक को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका जमीन पर असली असर दिख रहा है।