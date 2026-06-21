भारतीय विशेषज्ञ ने AI का फायदा सभी देशों को मिलने पर दिया जोर टेक्नोलॉजी Jun 21, 2026

पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर एक ग्लोबल डायलॉग शुरू किया था। इसमें सभी देशों को शामिल होने का न्योता दिया गया है, ताकि इसके फायदे हर किसी तक पहुंच सकें।

इस पहल को सही दिशा देने के लिए 40 विशेषज्ञों की एक टीम बनाई गई है। इनमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI के प्रमुख प्रोफेसर बी रविंद्रन भी शामिल हैं, जो इस पैनल में इकलौते भारतीय हैं। ये सभी विशेषज्ञ अपनी वैज्ञानिक जानकारी साझा करेंगे।

प्रोफेसर रविंद्रन का कहना है कि अगर, AI के लिए अलग-अलग देशों के कानून बिखरे हुए रहे तो यह इसके विकास को रोक सकता है और देशों के बीच की खाई को और गहरा कर सकता है।

वे कहते हैं, "इसीलिए, अतरराष्ट्रीय समझौते और इंतजाम बहुत जरूरी हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि जो देश खुद AI नहीं बना रहे, उनके हितों की भी रक्षा हो और वे भी AI की तरक्की से लगातार फायदा उठाते रहें।"