भुवन बाम ने सीरीज 'ढिंढोरा 2' को लेकर किया ये पोस्ट, देखते ही उत्साहित हुए फैंस

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भुवन ने सोशल मीडिया पर दिया दूसरे सीजन का संकेत

यूट्यूबर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्हें एक क्लैपबोर्ड पकड़े हुए देखा जा सकता है। इस क्लैपबोर्ड पर 'ढिंढोरा 2' लिखा हुआ है, जिससे साफ है कि शूटिंग शुरू हो चुकी है। उनके साथ एक महिला भी है, जो जिसका चेहरा तो छिपा है, लेकिन सीरीज में एक नए किरदार के शामिल होने का संकेत जरूर मिलता है। कैप्शन में लिखा, 'नई चुनौती, नया मेहमान, नया ढिंडोरा! नेटफ्लिक्स और मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है।'