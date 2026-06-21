सरकार ने वाहनों में E100 फ्यूल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है

क्या है E100 फ्यूल, जिसे सरकार ने दी है मंजूरी? जानिए इसके फायदे-नुकसान

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने हाल ही में वाहनों में E100 फ्यूल के इस्तेमाल की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस कदम से देश ने कच्चे तेल के आयात में कटौती करने की दिशा में लंबी छलांग लगाई है। इसके बाद से लोगों के बीच E100 फ्यूल को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उनके बीच यह ईंधन है क्या है? इसके फायदे-नुकसान क्या हैं? जैसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं इसका वाहन चालकों पर क्या असर पड़ेगा।