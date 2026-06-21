'कॉकटेल 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'कॉकटेल 2' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कर डाली ताबड़तोड़ कमाई

लेखन ज्योति सिंह 10:35 am Jun 21, 202610:35 am

क्या है खबर?

शाहिद कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'कॉकटेल 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। पहले दिन इसने दोहरे आंकड़ों के साथ अपना खाता खोला था और दूसरे ही दिन जमकर वीकेंड का फायदा उठाया। होमी अदजानिया द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स द्वारा निर्मित फिल्म ने 2 दिन के अंदर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई करके दिखा दी है। फिल्म की दूसरे दिन की कमाई के ताजा आंकड़ें आ गए हैं। आइए डालते हैं एक नजर।