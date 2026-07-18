विक्रम-1 के लॉन्च पर प्रधानमंत्री मोदी ने की स्काईरूट एयरोस्पेस टीम की तारीफ
टेक्नोलॉजी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला निजी तौर पर बना ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद स्काईरूट एयरोस्पेस के संस्थापक पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका की जमकर तारीफ की है।
प्रधानमंत्री ने इस पल को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वे इस मिशन पर बारीकी से नजर रखे हुए थे और पूरी टीम को उनकी इस बड़ी सफलता के लिए बधाई दी।
निजी कंपनियों की अंतरिक्ष क्षेत्र में दस्तक
श्रीहरिकोटा से 'मिशन आगमन' के तहत विक्रम-1 रॉकेट ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। इसकी लॉन्चिंग के दौरान स्टेज सेपरेशन और सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट बिना किसी बाधा के पूरे हुए।
इस कामयाबी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जहां निजी कंपनियों ने अपने दम पर ऑर्बिटल क्लास रॉकेट डिजाइन और लॉन्च किए हैं। यह हमारे देश में अंतरिक्ष नवाचार की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।