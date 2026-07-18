विक्रम-1 के लॉन्च पर प्रधानमंत्री मोदी ने की स्काईरूट एयरोस्पेस टीम की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला निजी तौर पर बना ऑर्बिटल रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च करने के बाद स्काईरूट एयरोस्पेस के संस्थापक पवन कुमार चंदाना और नागा भारत डाका की जमकर तारीफ की है।

प्रधानमंत्री ने इस पल को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वे इस मिशन पर बारीकी से नजर रखे हुए थे और पूरी टीम को उनकी इस बड़ी सफलता के लिए बधाई दी।